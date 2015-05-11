Atatürk’ün kayıp vasiyetleri bulundu

İstanbul Beyoğlu 6. Noterliği ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 11 Haziran 1937 tarihli Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağış vasiyeti ve 1938 tarihli vasiyetlerini mahkemeye gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Devlet arşivleri mahkemeyi oyaladı, devletin sistemi tıkanmış, belgeleri bile yollamayarak ortalığı karıştırdı” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ,Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu’nun Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışı ihlal edilerek yapılan, inşaatları yargıya taşımıştı.

Hülya Karabağlı'nın zete.com'da yayımlanan haberine göre, yargı sürecinde, Devlete Arşivleri Genel Müdürlüğü Atatürk’ün vasiyetinin arşivlerde bulunmadığını söyleyerek mahkemeye göndermemişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi vasiyetin olmamasını skandal olarak yorumlamıştı.

'AOÇ ve kaçak sarayla ilgili 53 dava'

Candan “Atatürk Orman Çiftliğinde, Kaçak Saray Ankapark, yollar ve devir işlemleri Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti ihlal edilerek yapıldı, Beyoğlu 6. Noterliğinin ve devlet arşivlerinin mahkemeye gönderdiği vasiyetlerde ve şartlı bağış belgelerinde her şey çok açık. 9 Haziran’da mahkeme belgeleri değerlendirecek. Bu ülkede herkes vasiyete ve hukuka saygılı olmak durumundadır. Atatürk Orman Çiftliği’nin talanı ve Kaçak Saray inşaası ile ilgili 53 davamız oldu. AİHM hazırlıklarımız devam ediyor. Evrensel hukuk ilkeleri önünde bugün olmazsa yarın başta Cumhurbaşkanı ,başbakan olmak üzere herkes yaptıklarının hesabını verecek” şeklinde konuştu.