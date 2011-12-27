-Atatürk'ün karşılandığı Dikmen'de kutlama töreni ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 92. yılı dolayısıyla Dikmen Keklikpınarı'nda kutlama töreni düzenlendi. Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in mesajı okundu. Ankara Kulübü Derneği seğmen ekibinden iki çocukla kürsüye çıkan Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, konuşmasında Atatürk'ün Ankara'ya geldiği 27 Aralık 1919'un, tarih sayfasından silinmek isteyen bir milletin yeniden doğduğu, emsalsiz bir mücadelenin ve büyük zaferin başladığı son derece önemli bir tarih olduğunu belirtti. Yüksel, şöyle devam etti: ''Yanmış ve yıkılmış Anadolu toprakları, bitap, yorgun ve çaresiz bir millet, elinden her şeyi alınmış bir ulus. Anadolu'nun her yeri işgal edilmiş. Muhatapları, bir ulusu tarih sayfaları içine göndermeye hazırlanıyor. Bir ulus adeta yok ediliyor. İşte bu şartlar içinde bir kahraman vatan evladı, Anadolu toprakları üzerinde 'Biz de varız' diyen büyük bir yürek ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşları, 19 Mayıs 1919 günü Anadolu'ya çıktı. Bu tarih, yok edilmek istenen bir milletin yeniden varoluşunun ifadesidir. Bir milletin ayağa kalkışının tam bir destanıdır.'' Atatürk'ün Anadolu'ya ayak bastığı ilk gün Amasya'dan millete seslendiğini ve ''Bağımsızlık bizim karakterimizdir'' dediğini ifade eden Yüksel, bu sesin dalga dalga Anadolu'ya yayıldığını ve Türk milletinin yüreklerinde yerini aldığını kaydetti. Yüksel, Atatürk'ün daha sonra milli mücadelenin yol haritasını çizmek için istikametini Ankara'ya çevirdiğini belirterek, ''27 Aralık 1919, bir cumhuriyetin, bir milletin tekrar doğuşudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin doğuşu, şanlı Türk ordusunun yeniden harekete geçmesi, milli mücadelenin yol haritasının yapılması işte bu tarihte ortaya çıkmıştır'' diye konuştu. -''Ankara'yı başkent olarak bize hediye etti'' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehil Gökçek ise Ankaralıların Mustafa Kemal Atatürk'ün gönlünde başka bir yeri olduğunu belirterek, ''Mustafa Kemal, Ankara'yı başkent olarak bize hediye etti, bize bu onuru yaşattı. Onun için Atatürk'e şükranlarımızı sunuyoruz'' dedi. Atatürk'ün Ankara için de hedefler çizdiğini kaydeden Gökçek, şöyle konuştu: ''Bundan 20 sene önce Ankara bozkır olarak biliniyordu. Kişi başına 2 metrekare yeşil alan düşüyordu. Şu anda Ankara, Türkiye'nin en yeşil kent merkezi. Kişi başına 18 metrekare yeşil alan düşüyor. Türkiye'nin en yeşil kenti, Avrupa'nın örnek başkentlerinden biri olduk. İşte bunun için Avrupa Parlamentosunda üst üste 4 defa ödül aldık. Ankara, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikamette çok daha iyi noktalara geliyor.'' Ankara Kulübü Derneği Başkanı Prof Dr. Metin Özaslan da 92 yıl önce Atatürk'ü karşılamaya gelen kalabalığın, Mustafa Kemal'e moral ve güç verdiğini söyledi. Konuşmaların ardından Ankaralı izciler, Ata'ya Saygı Kampı'ndan getirdikleri Türk Bayrağı, cumhuriyet fidanı ve izci flamasını Vali Yüksel'e verdi. Daha sonra, Ankara Kulübü Derneğinin seğmen ekibi gösteri sundu. Törene katılanlar, ekipteki çocuk seğmenlerin gösterisini ilgiyle izledi. Tören, 27 Aralık Atatürk Parkı'na fidan dikilmesiyle sona erdi.