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Kültür-Sanat

Atatürk'ün kaldığı ev müze oldu

İstanbul Akaretler'de, Ulu Önder Atatürk'ün bir süre kaldığı ev, Vakıflar Genel Müdürlüğünce müze olarak açılışa hazır hale getirildi.

05 Haziran 2010 03:00

T24- İstanbul Akaretler'de, Ulu Önder Atatürk'ün bir süre kaldığı ev, Vakıflar Genel Müdürlüğünce müze olarak açılışa hazır hale getirildi.


Akaretler Yokuşu Sıraevleri'ndeki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1912-1919 yılları arasında sık sık kaldığı, annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Atadan ile manevi oğlu Abdurrahim Tunçak'ın kiracı olarak oturdukları 3 katlı, 540 metrekare kullanım alanına sahip evin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları tamamlandı.


Vatandaşların ziyaretine açılacak müzede, Atatürk'e ait eşyaların yanı sıra dönemin tarihi eserleri de sergilenecek.


Müzede ayrıca çeşitli video gösterileri, belgeseller ve filmlerle Balkan Savaşları, göç ve Milli Mücadele temaları anlatılacak.


İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Hazretleri Vakfına ait Akaretler Sıraevleri, Sultan Abdülaziz döneminde Dolmabahçe Sarayı çalışanları için lojman olarak yaptırıldı.


Yapıldığı günden bu yana bazı sanatçı ve kurumlar tarafından kiralanan sıra evlerin 133 konutundan biri olan günümüzde 36 numaralı ev, Atatürk'ün İstanbul'da kiraladığı ilk ev olma özelliğini taşıyor.

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