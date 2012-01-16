-Atatürk'ün İzmit'teki konuşmaları kitaplaştırıldı KOCAELİ (A.A) - 16.01.2012 - İzmit Belediyesince Atatürk'ün İzmit'teki konuşmaları ile gazetecilerle yaptığı ilk basın toplantısının notları ''Cumhuriyet'e Giden Yolda Atatürk'ün İzmit Konuşmaları'' adlı kitapta toplandı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen kitabın tanıtım toplantısında, Atatürk'ün 16 Ocak 1923'de gazetecilerle ilk kez İzmit'teki Kasr-ı Hümayun'da bir araya geldiğini ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerini gazetecilere burada açıkladığını söyledi. Söz konusu toplantının İzmit için çok önemli olduğunu ve bu nedenle toplantının yapıldığı tarihin Kocaeli'de Basın Onur Günü olarak kutlandığını anlatan Doğan, Atatürk'ün İzmit'te yaptığı konuşmaların ve basın toplantısı notlarının kitaplaştırma fikrinin de geçen yılki 16 Ocak Basın Onur Günü kutlamalarında çıktığını belirtti. Bu kapsamda Atatürk'ün İzmit'te yaptığı konuşmaları ve basın toplantısının notlarının kitaplaştırılması için çalışmalara başladıklarını kaydeden Doğan, bir yıl boyunca çeşitli kaynaklardan faydalanarak sürdürdükleri çalışmaların ardından ''Cumhuriyet'e Giden Yolda Atatürk'ün İzmit Konuşmaları'' adlı kitabı İzmit Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkardıklarını belirtti. Bu kitabın insanların o dönemi iyi anlamasına önemli bir katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Doğan, ''Atatürk'ün 1922'de İzmit'te yaptığı konuşmalar ile 1923 yılındaki basın toplantısı notlarının kitaplaştırılması Kocaeli'de ilk kez yapılıyor. Umarım İzmit'te yaşayan herkesin bu kitaptan faydalanarak geçmişi daha iyi anlamasını sağlarız'' dedi. Doğan, daha sonra 90 sayfalık ''Cumhuriyet'e Giden Yolda Atatürk'ün İzmit Konuşmaları'' adlı kitabı misafirlere dağıttı.