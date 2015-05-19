Atatürk’ün ilk nüfus kayıt belgesi ortaya çıktı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 96. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk nüfus kayıt belgesi gün yüzüne çıkarıldı.

Eski Anıtkabir Müze Komutanı, hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ali Güler‘in ortaya çıkardığı belgeye göre Atatürk’ün ilk nüfus kayıt tarihi 18 Ekim 1922, kayıtta görünen dogum tarihi ise 4 Ocak 1881 Salı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Cumhuriyet’in ilanından önce Osmanlıca harflerle yazılan nüfus kaydında Atatürk’ün fiziksel özelliklerinin de kayda geçirilmesi dikkat çekiyor. Belgede, Atatürk'ün, Ankara nüfusuna kayıtlı olduğu, Hacıbayramıveli Mahallesi 161/1 numarada oturduğu görülüyor. Kayıtlarda, Atatürk için “Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandanı”, “Devlet-i Aliyye’nin (Osmanlı Devleti) tabiiyetine haiz” ifadeleri yer alırken, doğum tarihi yıl olarak ‘Rumi 1296’ şeklinde belirtiliyor.

15 yılı aşkın süredir Atatürk’ün biyografi ve seceresi üzerine araştırmalar yapan Güler, şunları anlatıyor:

“Gazi Paşa’nın doğum tarihini belirleyen ilk belgeler askeri okullardaki öğrenci kayıtlarıydı. Bu kayıtlarda ay ve gün belirtilmeden doğum yeri ve tarihi ‘Selanik 1296’ olarak gösteriliyor. Mustafa Kemal’in bugün kadar bilinen ayrıntılı nüfus belgesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti vatandaşları için düzenlenen nüfus cüzdanı. Ancak bizim ortaya çıkardığımız orijinal Osmanlıca belge ile Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihinin 4 Ocak 1881 Salı günü olduğunu tespit etmiş durumdayız. Böylelikle Atatürk’ün seceresi ve doğum tarihi ile ilgili yapılan spekülasyonlara da son noktayı koymuş olduk. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağımız ‘Benim Ailem’ başlıklı kitapta spekülasyonlar da ortadan kalkacak.