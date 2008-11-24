Atatürk'ün hediyesini yoksulluk sattırmış!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tesbih kültürünün işlendiği yeni bir eser bastırdı. 'Dua Taneleri Tesbih' isimli kitapta ilginç bilgiler yer alıyor.



Atatürk'ün, kız kardeşi Makbule Hanım'a verdiği tesbihin, kardeşi tarafından yoksulluk sebebi ile satıldığı ileri sürülen eserde Fikriye Hanım'ın, boynuna tesbih takan ilk cumhuriyet kadını olduğu vurgulanıyor.



Britney Spears ve David Beckham gibi ünlülerden çok önce bu modayı Fikriye Hanım'ın başlattığına dikkat çekiliyor. Necip Sarnıcı tarafından hazırlanan eserde İslamiyet başta olmak üzere, tesbihin hangi dinlerde kul-lanıldığı, ne anlama geldiği, ortaya çıkışı, yapılışı, ham maddeleri, ünlü tesbihler, değerli tesbihler gibi konular işleniyor.



Kitapta, olay için; "Çünkü herhangi bir milletvekiline komşu olmanın bile kişilere menfaat sağladığı bir dünyada, Atatürk'ün kardeşi olmak, Makbule Hanım'ı maddi sıkıntıdan kurtaramamıştır." yorumu yapılıyor. Yazar, tesbihi satın alan kişinin ismini 'ruhunun incinebileceği' gerekçesi ile açıklamıyor. Ancak, alan kişinin, Osmanlı ailesi mensuplarından bir sultanın, Osmanlı armasını taşıyan ve yoksulluk sebebiyle sattığı tabağı alan kişiyle aynı olduğu ipucunu veriyor.



Atatürk'ün Latife Hanım'la evlenmesinin ardından intihar ettiği bilinen Fikriye Hanım'ın boynuna taktığı tesbih de kitapta yer alan ilginç konulardan biri. Yazara göre, Atatürk'ün sürekli olarak elinde bulundurduğu 99'luk kehribar tesbihi bir süre sonra Fikriye Hanım boynuna kolye olarak takıyor. Tesbihi boynunda görenler, Fikriye Hanım'ın Atatürk'e olan duygularını anlıyor.

Kitapta, tesbihi kolye yapmanın inanışa göre 'kişinin huzur bulmayacağı, borçtan kurtulamayacağı' anlamına geldiği belirtiliyor. Fikriye Hanım'ın bu modayı 70 yıl önce lanse ettiğine vurgu yapılan kitapta; "Fikriye Hanım'ın mutsuz hayatını ve talihsiz sonunu hatırlayınca, tesbihin böyle kullanılmasının doğru olmadığı sözü ister istemez aklımıza geliyor." ifadeleri yer alıyor.

Kitapta; "Birtakım önceden kurgulanmış kafalardaki düşüncenin aksine, tesbih, fanatizmi, şeriatçılığı, yobazlığı, bağnazlığı temsil etmez. Kullanırken gizlenmenize, çekimser davranmanıza gerek yoktur. Büyük Atatürk'ün, elinde 33'lük tesbihle çekilmiş fotoğraflarına bir bakınız... Bu resimde tesbih, sadece bir zarafet simgesidir." deniliyor. (Zaman)

