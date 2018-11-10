ATATÜRK'ÜN GÖZLERİ MALTEPE SAHİLİ'NDEN İSTANBUL'A BAKTI

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80\'inci yılında \'Ata\'ya Saygı Zinciri\' ve \'Ata\'ya Saygı Dalışı\' ile anıldı.

Küçükyalı Sahili\'nde Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen törene binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları, üzerlerinde Atatürk\'ün fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle etkinliğe katılan vatandaşlar, önce \'Ata\'ya Saygı Zinciri\'ni oluşturdu. Aynı anda Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da Atatürk\'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Etkinlik \'Ata\'ya Saygı Dalışı\' ile devam etti. Uzun yıllardır İstanbul\'da çalışan, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon\'a ait \'Atatürk\'ün Gözleri\' tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağını sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarıldı.

İSTANBULLULAR ATATÜRK\'E SAYGI ZİNCİRİNDE BULUŞTU

Törene katılan Nilüfer Çatık, Atatürk\'ün Türkiye için neden önemli olduğunu şu sözlerle anlattı:

Bugün eğer buradaysak Atatürk\'ün sayesinde. Türk Milleti bu seviyelere geldiyse, sokakta rahat yürüyebiliyorsak, elimizde Türk Bayrağı\'nı dalgalandırabiliyorsak onun sayesinde. Kadınları yükselten, yücelten Atatürk\'tür. Her şeyimizi ona borçluyuz. Ne mutlu Türk\'üm diyene. Ne mutlu Türk çocuğuyum diyene.

Tüm dünyanın Atatürk\'ü çok iyi tanıdığını söyleyen Emekli Öğretmen Filiz Budak, \"Atatürk\'ün değerinin ne kadar büyük olduğunu tüm dünyaya göstermeliyiz\" dedi.

\"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ\"

Gençlik olarak Atatürk\'e saygı duymak adına törene katıldığını belirten Güleycan Alsat, \"Onu unutmadık, unutmayacağız. Egolarından sıyrılarak halkı için yaşayan Atatürk\'ü daima saygıyla anacağız. Kendinden bile vazgeçti. Bizim bu günlere gelmemizi sağladı. Ona çok şey borçluyuz\" diye konuştu.

Dalış yapan oğlunu izlemek ve Atatürk\'ü anmak için etkinliğe katılan Fatma Karadağ, \"Onun öldüğü sene benim doğduğum sene. Onunla yaşıyorum\" dedi.

\"7\'DEN 70\'E HERKES ATATÜRK\'E VE DEVRİMLERİNE SAHİP ÇIKACAK\"

Anma programına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve vatandaşlarla birlikte söylenen andımıza eşlik etti. Daha sonra kürsü konuşması yapan Kılıç, \"Bu gök kubbenin altında onu yaşatanlara saygımı ve minnetimi dile getiriyorum. Her ne kadar birileri Mustafa Kemal Atatürk\'ü unutturmaya ve bu cumhuriyetin devrimleriyle oynamaya çalışsa da 7\'den 70\'e herkes Atatürk\'e ve devrimlerine sahip çıkacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlar detay

-Koro detay

-Dalış detay

-Saygı zinciri detay

-Vatandaşlar röportaj

-Başkan Ali Kılıç konuşma

-Genel ve detaylar

10.11.2018 - 11.16-Haber Kodu : 181110069