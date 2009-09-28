Atatürk'ün Fotoğrafları Savarona'da

Yazar Hanry Benazus, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona'da çekildiği belirtilen 38 adet Atatürk fotoğrafını sergilenmek üzere yatın sahibi armatör Kahraman Sadıkoğlu'na bağışladı.



Sadıkoğlu, Hanry Benazus ve ailesini tekneyle Bodrum'un Yalıçiftlik beldesinden alarak Savarona'ya getirdi. Hanry Benazus, 3 koli içinde taşıdığı Atatürk fotoğraflarını burada Sadıkoğlu'na teslim etti.



Kendisinde Atatürk'ün 4 bin 800 adet fotoğrafı bulunduğunu belirten Benazus, Sadıkoğlu'na armağan ettiği Atatürk fotoğraflarıyla ilgili "Fotoğrafların hepsi 1 Haziran 1938 tarihinde Atatürk'ün Savarona'ya girdiği ilk gün çekilmiş. Bu gün burada olmak onur verici. Burayı gezdikten sonra sarhoş gibi oldum. Kahraman beyin sayesinde Atatürk'ün yaşadığı bir ortama girdim. Özellike Kahraman beyin benden Atatürk fotoğraflarını istemesi bana ayrıca onur verdi. Bundan sonra Atatürk Savarona'ya döndü diyorum" açıklamasını yaptı.

