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Atatürk'ün fotoğrafına Erdoğan yapıştıran belediye çalışanına inceleme

Kocaeli'de Atatürk'ün fotoğrafı üzerine Cumhurbaşkanının fotoğrafını monte eden ve "Efendiler, yarın başkanlığı ilan edeceğiz" mesajı paylaşan çalışan hakkında inceleme başlatıldı

15 Mart 2017 00:22

Kocaeli Gölcük Belediyesi, belediye çalışanı İdris Alp'in odasındaki Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını monte ettirmesi, Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerinin yerine ise, "Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz" sözlerini yazdırması nedeniyle hakkında inceleme başlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Gölcük Belediyesi'nin sanat galerisinde çalışan Yasin Alp, kendisini ziyarete gelenlerle çektirdiği fotoğrafları sosyal paylaşım sayfasında yayınlarken, masanın yanı başında duran fotoğraf dikkat çekti. Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı monte edilirken, Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerinin yerine ise "Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz" sözlerinin yazdırılması dikkat çekti. AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp'in kardeşi olan Yasin Alp'in çalışma odasında bulunan fotoğraf yerel internet haber sitelerinde yayınlanırken, tepki oluştu.

Gölcük Belediyesi, Yasin Alp hakkında inceleme başlattı. Gölcük Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, taşeron şirket elemanı olarak sanat galerisinde çalışan Yasin Alp'in kendi şahsi düşünce ve görüşünü yansıtan, bulunduğu odaya asmış olduğu fotoğrafla ilgili gerekli inceleme ve takibat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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