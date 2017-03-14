Gölcük Belediyesi çalışanı Atatürk'ün fotoğrafına Erdoğan'ı yapıştırdı: Efendiler, yarın başkanlığı ilan edeceğiz

Kocaeli Gölcük Belediyesi'nde çalışan Yasin Alp, odasındaki Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yerleştirdi. Alp, Atatürk'ün “Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz” sözlerinin yerine ise, “Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz” sözlerini yazdırdı.

DHA'da yer alan habere göre, Gölcük Belediyesi'nin sanat galerisinde çalışan Yasin Alp'in AKP İlçe Başkanı İdris Alp'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Alp’in bu tabloyla birlikte çektirdiği fotoğraflar ise sosyal medyada tepki gördü. Yasin Alp’in fotoğrafları yerel gazetelerde de yer aldı.