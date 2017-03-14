T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gölcük Belediyesi çalışanı Atatürk'ün fotoğrafına Erdoğan'ı yapıştırdı: Efendiler, yarın başkanlığı ilan edeceğiz

Gölcük Belediyesi'nin sanat galerisinde çalışan Yasin Alp'in AKP İlçe Başkanı'nın kardeşi olduğu öğrenildi

14 Mart 2017 02:55

Kocaeli Gölcük Belediyesi'nde çalışan Yasin Alp, odasındaki Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yerleştirdi. Alp, Atatürk'ün “Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz” sözlerinin yerine ise, “Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz” sözlerini yazdırdı.

DHA'da yer alan habere göre, Gölcük Belediyesi'nin sanat galerisinde çalışan Yasin Alp'in AKP İlçe Başkanı İdris Alp'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Alp’in bu tabloyla birlikte çektirdiği fotoğraflar ise sosyal medyada tepki gördü. Yasin Alp’in fotoğrafları yerel gazetelerde de yer aldı.

ETİKETLER

gölcükbelediyeçalışanYasin Alp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24