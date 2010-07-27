-ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFI VE AA'NIN LOGOSU UZAYA GİDECEK İZMİR (A.A) - 27.07.2010 - Son görevine Kasım ayında çıkacak uzay mekiği ''Discovery'', bu yolculuğunda Atatürk'ün fotoğrafı ve 90. yılını kutlayan Anadolu Ajansı'nın logosunu da uzaya götürecek. Uluslararası Uzay istasyonu'ndan (ISS), 2005 yılının aralık ayında astronot Bill McArthur ile telsiz aracılığıyla görüşmeyi başaran, ''uzaydaki astronotla telsiz bağlantısı kuran ilk Türk amatör telsizci'' olarak bilinen Ali Rıza Özsaran, NASA'nın bir süre önce internet sitesi üzerinden Discovery ile Endeavour'un son kez uzaya gideceğini duyurduğunu ifade ederek, ''NASA, uzaya gidecek mekiğin bilgisayarına fotoğraf ve isim gönderilebileceğini açıkladı. İnternet aracılığıyla gönderilen resimler, mekikle birlikte uzaya çıkacak'' dedi. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını uzaya göndermeye karar verdiğini ve kayıt yaptırdığını belirten Özsaran, sözlerine şöyle devam etti: ''Discovery'nin 1 Kasımda uzaya hareket etmesi planlanıyor. Görev süresi 10 gün. Yani 10 Kasımda uzaydaki görevinde olacak. Ben de böyle anlamlı bir zamanda Atatürk'ün resminin uzayda yer almasının güzel olacağını düşündüm. Atamızın çok fotoğrafı var. Ben, bana göre en anlamlılarından birini seçtim. Ulu Önderimizin Türk Bayrağı önünde, imzalı fotoğrafı ölüm yıl dönümünde uzayda olacak. Atatürk'ün fotoğraftaki bakışı da 'İstikbal Göklerdedir' sözünü anımsatıyor. Discovery, 11 Kasımda görevini tamamlayıp gelecek. NASA 12 Kasımda, kayıt yaptıranlara fotoğrafın uzaya çıktığına dair sertifika gönderecek.'' Ali Rıza Özsaran, 90. yılını kutlayan Anadolu Ajansının logosunun da Discovery'de yer alması için kayıt yaptırdığını dile getirerek, ''Atatürk, 'Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyuracaktır' demişti. Şimdi logoyu uzaya gönderiyoruz. Böylece, Atatürk'ün kurduğu en önemli kuruluşlardan Anadolu Ajansı, 90. yılında Türkiye'nin sesini uzayda da duyuracak'' diye konuştu.