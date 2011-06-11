-ATATÜRK'ÜN ''EMİCESİ'' ANILDI RİZE (A.A) - 11.06.2011 - Rizeli milli mücadele kahramanı Atatürk'ün ''emice'' diye hitap ettiği İpsiz Recep, ölümünün 83. yılında anıldı. Rize Sahil Parkı'nda İpsiz Recep Anıtı önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Rize Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Rize İl Müftüsü İlyas Serenli ile vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Bakırcı, Rizelilerin Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde devletin, milletin ve Kur'an'ın yanında olduklarını belirterek, ''Bu yöreden devletimize ve İslam'a asi insan çıkmamıştır. İpsiz Recep, yüzlerce kahramanlarımızdan öne çıkanlardan birisidir. Sadece İpsiz Recep değil, nice kahramanlarımız vardır'' dedi. Rizeli kahramanlar hakkında elinde bilgisi ve belgesi olan kişilerin bunu kendilerine ulaştırmasını isteyen Bakırcı, Rize Belediyesi olarak bir arşiv oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Tarihçi yazar Ali Taşpınar ise İpsiz Recep'in her şeyden önce bir halk kahramanı olduğunu ifade ederek, ''İpsiz Recep, bir dünya savaşının içerisinde yok edilmek istenen, Anadolu'daki varlığı çok görülen Türk milletinin varlık mücadelesini yapmak için halkın içinden çıkmış bir kişidir. İnsanlarımızı katliamdan korumuş, Mustafa Kemal Atatürk'ün emrinde Kurtuluş Savaşı'nda savaşmıştır'' diye konuştu. -İPSİZ RECEP- Bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Recep Reis, Rize'nin Portakallık Mahallesi'nde 1862 yılında doğdu. Emiroğulları'ndan olan Recep Reis, genç yaşında çalışmak için İstanbul'a gitti ve yelkenli teknesiyle Boğaziçi'nde çalışmaya başladı. Kendisine cesareti, gözü pekliği ve ataklığı nedeniyle ''İpsiz'' lakabı verildi. Milli Mücadele yıllarında göstermiş olduğu kahramanlıklarla milis yüzbaşı rütbesi alan İpsiz Recep, 1928 yılında öldü. İpsiz Recep'in mezarı Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunuyor.