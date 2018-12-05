Atatürk'ün Edremit'te konakladığı tarihi bina kültür merkezi oluyor

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 14 Nisan 1934\'te ikinci kez gelişinde konakladığı tarihi binanın Atatürk Kültür Merkezi\'ne dönüştürülmesi için yapılan restorasyonda inşaat çalışmaları tamamlandı.

Edremit’in Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi\'nde yıllardır boş ve yıkılmak üzere olan iki katlı tarihi binanın mülkiyeti, kamulaştırma yoluyla 2016 yılında Edremit Belediyesi\'ne geçti. Edremit Belediyesi\'nin Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu\'ndan gerekli izinleri almasıyla yaklaşık 10 ay önce Atatürk Kültür Merkezi yapılmak üzere binada restorasyon çalışmaları başladı. Tarihi yapıdaki inşaat tamamladı. Binanın içinin aslına uygun yapılmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan gelen bir heyet, incelemelerde bulundu.

Edremit Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka yaptığı açıklamada; \"Artık iç düzenlemesine geçtik. Kültür Bakanlığı’ndan bu işin uzmanı olan arkadaşlarımız sağ olsunlar ilçemize geldiler. Geldikleri gibi de iş başı yaptık. Onlarla beraber dolaşıyoruz ve bir an önce iç tefrişata uygun malzemeleri de toplayıp, satın alarak, en kısa zamanda Atatürk Kültür Merkezimizi açacağız. Halkımızın hizmetine sunacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI