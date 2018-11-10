Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- DOKUZ Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova, \"Atatürk, \'Beni görmek, anlamak, benim yüzümü görmek değildir\' diyor. Atatürk\'ün düşüncelerini ön plana çıkarmalıyız. Düşüncelerini, Atatürk ilkelerinin dünya koşullarına göre nasıl uygulanması gerektiğini ele almalıyız. Bilimsel çalışmalar ve sempozyumlar düzenlemeliyiz. Düşüncelerini öne çıkarıp, günümüz koşullarında ilkelerini nasıl uygulayabileceğimizi bilimsel anlamda araştırmalıyız. Daha dik duran bir Türkiye için buna ihtiyaç var\" dedi.

​Uzmanlık alanı \'Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet tarihi\' olan Prof. Dr. Bülent Çukurova, Atatürk sayesinde Türkiye\'nin önemli bir çağ atladığını söyledi. Atatürk\'ün modern ve çağdaş bir ulus devleti yaratma çabasının tüm dünyada saygıyla karşılandığını belirten Prof. Dr. Bülent Çukurova, şunları kaydetti:

\"Atatürk tartışılmaz olarak Türkiye\'nin en devrimci insanıdır. Ülkemizi kurtardığı gibi çağın koşullarına göre çok ileri noktalara taşımıştır. Atatürk, ülkenin kendi kaynaklarıyla sıfırdan ciddi bir çağdaşlaşmaya geçen yapılanma çizdi. Atatürk ilkelerini o gün olduğu gibi günümüzde uygulamak belki olanaksız ama Atatürk\'ün en önemli ilkelerinden birisi devrimciliktir. Bu nedenle devrimcilik, günün koşullarına göre düşünce üretebilmek, ülkeyi çağdaşlarının içinde en iyi seviyeye çıkarmak ve insanları en üst düzeye taşıyabilmektir. Projeler üretebilmektir. Günümüz koşullarına ayak uydurmalıyız ama ana hatlarımız Atatürk ilkelerine uygun olmalıdır. Bilime öncelik vermek ve onun ilkelerine bağlı olmalıyız. Atatürk\'ün hattından çıkmamalıyız.\"



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