'Atatürk'ün boyu 1,68 değil 1,74'tü, 74 kiloydu, ayak numarası 42'ydi'

Genelkurmay Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün boyunun kısa olduğu yönündeki iddialara özlük belgeleri yayınlayarak yanıt verdi. Belgelere göre Atatürk’ün boyu bilinenin aksine 1.68 değil, 1.74.



Genelkurmay Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk için özel bir internet sitesi hazırladı.

Sitede hayatına ilişkin bilgiler ve fotoğraflarının yanı sıra yazdığı eserler, mülakatları ve makaleleri de yer aldı.

Söz konusu sitede, Mustafa Kemal’in özlük bilgilerine de yer verildi.

Buna göre; Atatürk’ün boyu 1.74, kilosu ise 74-76 arasındaydı.

Belgelere göre Atatürk, 42 numaralı ayakkabı giyiyordu.