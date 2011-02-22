T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Atatürk'ün bilinmeyen bir fotoğrafı daha bulundu

en kapsamlı "yayımlanmamış Atatürk fotoğrafları" sergisi 29 Ekim 2010 Cuma günü Antalya'da gerçekleştirildi.

22 Şubat 2011 02:00

T24- Bugüne kadar gerçekleştirilmiş, en kapsamlı "yayımlanmamış Atatürk fotoğrafları" sergisi 29 Ekim 2010 Cuma günü Antalya'da gerçekleştirildi. 'Gözleri Çelik Mavisi' adlı yayımlanmamış Atatürk fotoğrafları sergisiyle Ata'nın bugüne kadar yayınlanmamış fotoğrafları gün ışığına çıktı..



YAYINLANMAMIŞ FOTOĞRAF


Bugünlerde Atatürk'ün yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.. İsviçrede yaşayan profesör Azmi Güran'ın elindeki fotoğrafta Ata'nın etrafını saran yüzlerdeki ilgi, muhabbet, sevgi, hayranlık dikkate değer. Atatürk'ün etrafında koruma görevlisi bulunmayış gözden kaçmıyor.






Atatürk Hitit tarihi için sponsor olmuş

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24