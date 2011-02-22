Atatürk'ün bilinmeyen bir fotoğrafı daha bulundu

T24- Bugüne kadar gerçekleştirilmiş, en kapsamlı "yayımlanmamış Atatürk fotoğrafları" sergisi 29 Ekim 2010 Cuma günü Antalya'da gerçekleştirildi. 'Gözleri Çelik Mavisi' adlı yayımlanmamış Atatürk fotoğrafları sergisiyle Ata'nın bugüne kadar yayınlanmamış fotoğrafları gün ışığına çıktı..
YAYINLANMAMIŞ FOTOĞRAF
Bugünlerde Atatürk'ün yeni
bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.. İsviçrede yaşayan profesör Azmi Güran'ın elindeki fotoğrafta Ata'nın etrafını saran yüzlerdeki ilgi, muhabbet, sevgi, hayranlık dikkate değer. Atatürk'ün etrafında koruma görevlisi bulunmayış gözden kaçmıyor.Atatürk Hitit tarihi için sponsor olmuş