Atatürk'ün benzeri Göksal Kaya 'Yaşasın Cumhuriyet' konvoyunda halkı selamlayacak

İSTANBUL, (DHA) – CUMHURİYETİN 95. yılı kutlamaları kapsamında, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin onlarca klasik araçla oluşturacağı “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyunun önünde Atatürk’e çok benzeyen oyuncu Göksal Kaya; temsili olarak 1932 model, üstü açık araçla vatandaşları selamlayarak, İstanbul Anadolu Yakasından,15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahıyla Dolmabahçe’ye geçecek.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği etkinlikte, 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 civarında, çeşitli marka ve modellerde klasikleşmiş araç, Cumhuriyetin 95. yılında, “Yaşasın Cumhuriyet” temasıyla İstanbul’un her iki yakasında da resmi geçit törenlerine katılacaklar. Avrupa Yakası’nda, Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nda ve Anadolu Yakası’nda Kadıköy Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenlerinin en renkli anları ise, Atatürk’ün temsil edildiği dakikalar olacak. Kadıköy’de başlayacak klasik araçlı Cumhuriyet konvoyunun önünde, Atatürk’e benzerliğiyle ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Göksal Kaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllara ait, 1932 model üstü açık bir klasik araçtan vatandaşları selamlayacak. Konvoy daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden, Dolmabahçe’ye geçecek.

Kutlama konvoyunda klasikleşmiş Chevrolet, Ford, Buick, Cadillac, Mercedes, Oldsmobile, Pontiac gibi markalardan örneklerin yanı sıra; Anadol ve Murat 131 gibi yerli modeller de yer bulacak.(FOTOĞRAFLI)