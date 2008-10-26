Atatürk'ün 96 yaşındaki aşçısı öldü

Atatürk'ün aşçısı Halit Atay, 96 yaşında öldü. Atay'ın cenazesi Bolu'nun Mengen ilçesinde toprağa verildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan son aşçısı olan 96 yaşındaki Halit Atay dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Atay'ın cenazesi Mengen'in Pazarköy Beldesi Hüseyin Çelebiler Mahallesi'nde bulunan ve müze haline getirdiği evinin önünde kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine Mengen Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Mengen Belediye Başkanı Yurdakul Eröz, Pazarköy Belediye Başkanı Ramazan Albaş ve vatandaşlar katıldı.

