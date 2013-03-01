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Politika

Atatürk’ün 1923 yılından beri okutulan hutbeleri kaldırıldı mı?

Her yıl 7 Şubat'ta Balıkesir'de okutulan Atatürk'ün hutbesini artık okutulmadığını iddia eden CHP'li Haluk Gümüş, bu iddianın doğruluğunun tespiti için Bekir Bozdağ'a soru önergesi verdi

01 Mart 2013 19:10

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a 7 Şubat 1923 tarihinden itibaren Balıkesir camilerinde hutbe olarak okutulan  Atatürk’ün konuşmasının  kaldırıldığına ilişkin  iddiaları  sordu. Gümüş, “2011 yılından bugüne hutbenin okutulmadığı bilgisi doğru mudur”  dedi. Gümüş, önergesinde, ‘ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 6 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir'e ilk ziyaretinin ertesi günü Paşa Camisi'ni ziyaret ederek oradaki vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptığını ve o günün anısına her yıl 7 Şubat gününün içinde bulunduğu cuma günü, Atatürk'ün konuşmasının tüm Balıkesir camilerinden hutbe olarak okunmaktayken, Balıkesirli vatandaşlarımızın 2011 yılından beri bu hutbenin okutulmadığını’ söyledi.

-2011 yılından bugüne hutbenin okutulmadığı bilgisi doğru mudur? Eğer doğru ise, bu karar sizin görevlendirmeniz sonucu alınmış bir karar mıdır? Alınmış karar yetkiniz ve bilginizle alınmış bir karar ise gerekçesi nedir?"

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