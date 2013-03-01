Atatürk’ün 1923 yılından beri okutulan hutbeleri kaldırıldı mı?

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a 7 Şubat 1923 tarihinden itibaren Balıkesir camilerinde hutbe olarak okutulan Atatürk’ün konuşmasının kaldırıldığına ilişkin iddiaları sordu. Gümüş, “2011 yılından bugüne hutbenin okutulmadığı bilgisi doğru mudur” dedi. Gümüş, önergesinde, ‘ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 6 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir'e ilk ziyaretinin ertesi günü Paşa Camisi'ni ziyaret ederek oradaki vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptığını ve o günün anısına her yıl 7 Şubat gününün içinde bulunduğu cuma günü, Atatürk'ün konuşmasının tüm Balıkesir camilerinden hutbe olarak okunmaktayken, Balıkesirli vatandaşlarımızın 2011 yılından beri bu hutbenin okutulmadığını’ söyledi.

-2011 yılından bugüne hutbenin okutulmadığı bilgisi doğru mudur? Eğer doğru ise, bu karar sizin görevlendirmeniz sonucu alınmış bir karar mıdır? Alınmış karar yetkiniz ve bilginizle alınmış bir karar ise gerekçesi nedir?"