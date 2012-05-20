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Atatürk'ün 131. doğum günü için pasta kesildi

Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için ayak bastığı Samsun'da, doğumunun 131'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi

20 Mayıs 2012 01:39

 

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Büyük Önder Atatürk için ''doğum günü'' kutlaması düzenlenerek pasta kesildi.
 
Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Büyük Önder Atatürk'ün doğumunun 131'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirildi.
 
Üzerinde ''19 Mayıs 1919 işte benim doğum tarihim'' yazılı Bandırma Vapuru figürü bulunan pasta, alanda bulunanların alkışları arasında Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve eşleri tarafından kesildi.
 
Yaklaşık 120 kilogram ağırlığındaki pasta, organizasyon görevlilerince Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası'na götürüldü.
 
1936 yılında İngiltere Büyükelçiliği, Kral 8. Edward'ın tebrik amacıyla bilgi edinme isteği üzerine Dışişleri Bakanlığı'na başvurmuş, Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen resmi yanıtta Atatürk'ün doğum tarihi, ''19 Mayıs 1881'' olarak gösterilmişti.

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