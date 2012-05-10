19 Mayıs'ta Atatürk için doğum günü pastası kesilecek

Uzun süredir tartışılan 19 Mayıs'ın nasıl kutlanacağı belli oldu. Atatürk’ü Anma’, ‘Gençlik’ ve ‘Spor’ olarak üç bölüme ayrılan kutlamalar bir hafta sürecek. Atatürk'ün 'doğum günü' pasta kesilerek kutlanacak.



19 Mayıs törenlerinin nasıl kutlanacağı tartışmasına bakanlık son noktayı koydu. Bundan sonra kutlamalar bir gün değil bir hafta yapılacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugüne kadar 19 Mayıs günü yapılan devlet töreniyle sınırlı kalıyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, kutlamaların ‘Atatürk’ü Anma’, ‘Gençlik’ ve ‘Spor’ olmak üzere üç ana eksen üzerine oturtulmasına karar verdi.

Atatürk’ü Anma boyutuyla kutlamalar kapsamında her yıl Atatürk’ün ‘Benim Doğum Günüm 19 Mayıs’tır’ sözüne binaen, Samsun’da doğum günü pastası kesilecek.

Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktığı 19 Mayıs günü Samsun’da halkın katılımı ile doğum günü pastası halka dağıtılacak. Kent meydanında doğum günü kutlamaları, ışık, ses gösterileri ve sanatçıların vereceği halk konserleri ile sona erecek. Türk Yıldızlarının akrobasi gösterileri de kutlamalara ayrı bir renk katacak. Atatürk’ün Samsun’a ayak basışı hologram gösterileri ile yeniden canlandırılacak.



12 Eylül'ün izleri siliniyor



12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı üzerindeki tüm izleri de siliniyor.

12 Eylül Darbesi öncesi sağ-sol çatışmalar sebebiyle üniversite gençliğini dışlayan 19 Mayıs kutlamalarına son veriliyor. Bugüne kadar sadece lise öğrencilerini katılımı ile kutlanan 19 Mayıs’ta ilk kez üniversite gençliği kutlamaların ana ögesini oluşturacak.

Üniversite rektörleri seminer, panel ve sempozyumlarla 19 Mayıs tarihinin önemini ortaya koyarken, Üniversite Konseyleri ve Öğrenci Kulüpleri 19 Mayıs kutlamalarının gençlik ve spor yönünü öne çıkaracak etkinlikler düzenleyecek.

Üniversite kampüslerinde Atatürk’ü anma konserleri, Latin dans gösterileri, spor müsabakaları, tiyatro, piyes vb. etkinlikleri öğrenci kulüpleri ile bakanlık koordineli bir şekilde gerçekleştirecek.



Bir günlük değil, bir haftalık kutlama



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu güne kadar sadece 19 Mayıs günü kutlanırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı kutlamaları bir haftalık bir etkinliğe dönüştürdü.

Bundan sonra 19 Mayıs, Türkiye genelinde ‘Gençlik Haftası’ olarak kutlanacak. Törenler, 19 Mayıs günü stadyumlarda yapılan gösterilerle sınırlı kalmayacak.



19 Mayıs tören değil, bayram oldu



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugüne kadar devlet eliyle yapılan törenlerden ibaret iken, yeni vizyonunda ‘bayram’ havasında kutlanacak. Bayram bir günle sınırlı kalmayacak bir haftalık etkinlikler halinde kutlanacak. Hafta boyunca geceleri de ışık ve ses gösterileri sunulacak.



19 Mayıs sporcuları içine alacak



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bugüne kadar sporcuları yok sayan bir içerikle kutlanırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı 60 spor federasyonunu kutlamaların göbeğine yerleştirdi.

81 ilde Amatör Spor Kulüplerinin tamamı bakanlığın koordinasyonunda kutlamalar yapacak. 60 spor federasyonu, bir haftalık kutlamalar boyunca Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcuları ile kutlamalara katılacak.

Başarılı sporcular ve milli takımlar gençlerle buluşturulacak. İllerde futbol, basketbol, voleybol, motosiklet, kros, maraton yarışları düzenlenecek. Ankara’daki bu yıl ki kutlamalarda Motor Sporları Federasyonu Atatürk Kültür Merkezi’nde motosiklet gösterileri ile kutlamalardaki yerini alacak.

Gençlerin sevdiği başarılı sporcular ve milli takımlar gençlerle buluşturulacak.



Yüzde yüz halk desteği



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve kurtuluşa giden yol olması sebebiyle bundan sonra halkın desteği ile kutlanacak. 81 ilde kent meydanlarında halk konserleri düzenlenecek. 19 Mayıs’ın önemi halka anlatılacak.



Gençlik şurası toplanacak



Bu yıl ki kutlamalar kapsamında Ankara'da 26 yıl ardadan sonra yapılacak ilk kez Türkiye’nin en geniş katılımlı Gençlik Şurası toplanacak. 81 ilden 10 binden fazla gencin katılımı ile gerçekleştirilecek şurada, 17 bölgede yapılan gençlik çalıştaylarında seçilmiş kişiler gençlerin sorunlarını Ankara’ya taşıyacak.



10 bin genç Anıtkabir'e yürüyecek



Gençlik Şurası sebebiyle Türkiye’nin 81 ilinden, KKTC ve Avrupa’dan gelen 10 bin genç, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında 15 Mayıs’ta Anıtkabir’e giderek Atatürk’e şükranlarını sunacak.

Gençlik Haftası kutlamaları için her ilden 1, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 2, engelli gençleri temsilen 4 ve çalışan gençleri temsilen de 3 genç Ankara’da siyasiler tarafından kabul edilecek. Siyasi parti liderlerine sorunlarını anlatacak.



Nefes kesen gösteriler



15 Mayıs'ta başlayıp 19 Mayıs’ta sona erecek Gençlik Şurası’ndan sonra Gençlik Politika Belgesi açıklanacak. Şuranın sonunda gençlerin tüm çözüm önerilerini içerecek, ‘Gençlik Politika Belgesi’ kamuoyuna ilan edilecek. 19 Mayıs'ta, Ankara Arena'daki son geceye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Arena’daki gösteriler sırasında Halk Oyunları Federasyonu’nun kurduğu 450 kişilik dev halk oyunları topluluğu nefes kesen bir gösteri sunacak.

Aynı anda Atatürk Kültür Merkezi’nde de 60 Spor Federasyonu’nun en yetenekli sporcuların nefes kesen gösterilerle 19 Mayıs Bayramını kutlayacak, halka gösteriler sunacak.



Uluslararası katılım



2008 yılından beri uluslararası bir kimliğe bürünen 19 Mayıs Kutlamalarına bu yıl 5 kıta 35 ülkeden toplam 540 genç katılacak.

81 ildeki 118 Gençlik Merkezi bünyesinde 19 Mayıs Kutlamaları için etkinlikler düzenlenecek. Gençlik Haftası boyunca ünlü sanatçıların halk konserleri ve yabancı ülkelerden gelen ekiplerin gösterileri halkla buluşturulacak.

Ankara’daki Antares, Atlantis, Ankamall, Panora, Optimum, Acity ve Forum gibi büyük AVM’lerde halk oyunları, halk müziği dinletileri, tiyatro ve break dans gibi çeşitli gösteriler yapılacak, sergiler düzenlenecek. Yurtdışından gelen gençler Çanakkale, İstanbul, Samsun gibi 19 Mayıs’a giden yılda önemli kilometre taşı şehirlerde gösteriler sunacak. Bu gençlere Konya ve Nevşehir’e de gezdirilecek.



Medeniyetler korosu Ankara'da



Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Hatay Medeniyetler Korosu 18-19 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi ve Altınpark'ta program yapacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gençlerin yarınlara hazırlanması için kariyer günleri düzenlenecek. 19 Mayıs 1919’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yılda verilen Milli Mücadele’nin zorluğu, önemi ile ilgili panel ve tiyatro gösterileri yapılacak.