"Atatürk'ü yağmurdan korumamız lazım' dedim, şemsiyemi verdim; biz biraz ıslandık ama..."

Edirne'de Merkeze bağlı Tayakadın Köyü'nde bulunan Şehit Cem Havale İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencileri Damla İnceoğlu, Dilay Büyükkılıç ve Masal Cam, "Atatürk ıslanmasın" diye büstüne şemsiye tuttu. "Dışarı çıktığımda Atatürk'ün yağmurdan ıslandığını gördüm. Arkadaşım Damla'ya, 'Atatürk'ü yağmurdan korumamız lazım' dedim. O da bana 'ver şemsiyeni koruyalım' dedi. Boyum büste ulaşmadığından dolayı şemsiyemi Damla'ya verdim" ifadesini kullanan Dilay Büyükkılıç, sözlerine "Bu sırada arkadaşım Masal'da yanımıza geldi. Hep beraber Atatürk ıslanmasın diye şemsiye tuttuk. Biraz biz ıslandık ama olsun, Atatürk ıslanmadı' dedi" diye devam etti.

NTV'de yer alan haber şöyle:

Damla İnceoğlu, sınıf arkadaşı Dilay Büyükkılıç ve ikinci sınıf öğrencisi Masal Cam, yağmur yağışı sırasında teneffüse çıktıklarında okul bahçesindeki Atatürk büstünün yağmurda ıslandığını gördü.

Öğrencilerden Dilay Büyükpiliç, arkadaşlarına Atatürk'ü yağmurdan korumaları gerektiğini söyleyince, birlikte koruma kararı aldılar. Öğrenciler, yağmur yağışı altında çıktıkları iki teneffüs boyunca şemsiye tutarak Atatürk'ü yağmurdan korumaya çalıştılar.

Öğrencilerin, büstü şemsiye tuttukları sırada bir veli fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı.

Atatürk'ü çok sevdiğini ve yağmurda ıslanmasına dayanamadığını söyleyen Dilay, "Dışarı çıktığımda Atatürk'ün yağmurdan ıslandığını gördüm. Arkadaşım Damla'ya, 'Atatürk'ü yağmurdan korumamız lazım' dedim. O da bana 'ver şemsiyeni koruyalım' dedi. Boyum büste ulaşmadığından dolayı şemsiyemi Damla'ya verdim. Bu sırada arkadaşım Masal'da yanımıza geldi. Hep beraber Atatürk ıslanmasın diye şemsiye tuttuk. Biraz biz ıslandık ama olsun, Atatürk ıslanmadı" dedi.

Şemsiyeyi Atatürk'ün büstüne tutan Damla İnceoğlu'da, "Atatürk'ü yağmurdan koruduğumuz için çok mutluyum. Yağmur yağdığında yine atamızı şemsiye ile koruyacağız" dedi.



İkinci sınıf öğrencisi Öykü Cam, Atatürk'ü çok sevdiğini söyleyerek, "Her yağmur yağdığında çok üzülüyorduk. Yağmurdan ıslanmasın diye böyle bir karar aldık" dedi.