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Atatürk'ü Kanadalı oynayacak

Mustafa Altıoklar, "İstanbul İşgal Altında" adlı filminin tanıtımını Antalya'da yaptı.

16 Ekim 2009 03:00

12 dakikalık bir sunum yapan yönetmen Mustafa Altıoklar, "çok büyük bütçeli" dediği filmde Atatürk'ü Kanadalı oyuncu Henry Czerny'nin canlandıracağını açıkladı.



Birinci Dünya Savaşı yıllarında, gündüz işgal kuvvetleriyle futbol maçı yaparken geceleri cepheye cephane taşıyan bir grubun hikayesini anlatan "İstanbul İşgal Altında" filmi için start verildi.

Hazırlıkların temmuz ayından beri devam ettiğini açıklayan Mustafa Altıoklar, "Beykoz'daki Sümerbank Ayakkabı Fabrikası'nda dekorları inşa etmeye başladık. 1 Mart'ta motor diyeceğiz" dedi. Filmde Atatürk'ü Kanadalı Henry Czerny'nin canlandıracağını da sözlerine ekleyen Altıoklar "Neden bir Türk değil de Kanadalı" sorusuna "15 yıldır daha iyisini oynayacak birisini bulamadık" diye yanıt verdi.

Kadroda Sergen de var

Filmde, Julian Sands, Vanessa Hessler, Menmet Günsur, Ryan Eggold, Nehir Erdoğan, Sarp Levendoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Okan Bayülgen, Berhan Şimşek, Aytaç Arman, Ziya Şengül, Sergen Yalçın, Önder Çakar, Settar Tanrıöğen, Demet Evgar, Emre Karayel gibi ünlü oyuncular rol aclacak. Filmin müziklerinde ise Sezen Aksu ve Fahir Atakoğlu imzası olacak.
 

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