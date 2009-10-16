Atatürk'ü Kanadalı oynayacak

Kadroda Sergen de var

Birinci Dünya Savaşı yıllarında, gündüz işgal kuvvetleriyle futbol maçı yaparken geceleri cepheye cephane taşıyan bir grubun hikayesini anlatan "İstanbul İşgal Altında" filmi için start verildi.Hazırlıkların temmuz ayından beri devam ettiğini açıklayan Mustafa Altıoklar, "Beykoz'daki Sümerbank Ayakkabı Fabrikası'nda dekorları inşa etmeye başladık. 1 Mart'ta motor diyeceğiz" dedi. Filmde Atatürk'ü Kanadalı Henry Czerny'nin canlandıracağını da sözlerine ekleyen Altıoklar "Neden bir Türk değil de Kanadalı" sorusuna "15 yıldır daha iyisini oynayacak birisini bulamadık" diye yanıt verdi.Filmde, Julian Sands, Vanessa Hessler, Menmet Günsur, Ryan Eggold, Nehir Erdoğan, Sarp Levendoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Okan Bayülgen, Berhan Şimşek, Aytaç Arman, Ziya Şengül, Sergen Yalçın, Önder Çakar, Settar Tanrıöğen, Demet Evgar, Emre Karayel gibi ünlü oyuncular rol aclacak. Filmin müziklerinde ise Sezen Aksu ve Fahir Atakoğlu imzası olacak.