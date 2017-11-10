Atatürk'ü dünyaya telsizle anlattılar

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin çeşitli kentlerinden bir araya gelen 23 amatör telsizci, Cumhuriyet\'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü dünyaya telsizle anlattı.

Tekirdağlı amatör telsizci emekli öğretmen Mehmet Çevik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yılındaki anma etkinlikleri kapsamında, Türkiye\'nin çeşitli kentlerinde yaşayan amatör telsizcilerle bir araya geldi. 23 amatör telsizci kurdukları telsiz istasyonları aracılığıyla Atatürk\'ü ve Nutuk kitabından alıntıları, 20 Ekim\'den 10 Kasım\'a kadar İngilizce anlattı.

Amatör telsizcilerden biri olan Mehmet Çevik, \"23 arkadaşımızla birlikte, hiçbir dernek desteği olmadan, kendi olanaklarımızla 20 Ekim\'de başlattığımız bu anlamlı etkinliği 10 Kasım Atatürk\'ün ölüm yıldönümü kutlamalarına kadar sürdürdük. İstasyonlarımızdan CW-SSB ve dijital modlarda ya da yabancı dili olan arkadaşlarım direkt telsizlerimiz aracılığı ile dünyaya Atatürk\'ü anlatıyoruz. Çağrı yaptığımız 144 bin kişiden 44 bin 855\'i cevap verdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bu kişileri kurduğumuz web sitemize de yönlendirerek burada Atatürk\'ün fotoğrafları ve hayatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağladık. Ayrıca, cevap verip, sitemize gelen amatör telsizcilere Atatürk fotoğraflı sertifika veriyoruz. Bu özverili çalışmaya destek olan arkadaşlarımı canıgönülden kutluyorum. Ülkemiz adına oldukça gurur verici bir çalışma oldu\" dedi.

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