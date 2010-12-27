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Yaşam

'Atatürk'lü alışveriş merkezi açılışı

sahte Atatürk'e alışveriş merkezi ziyaret ettirildi.

27 Aralık 2010 02:00

T24- 'Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi'nin 91. yıl dönümünde bir alışveriş merkezinin açılışında tiyatro oyuncusu Mete Durukan'a makyaj yapılarak Atatürk'e benzetildi. Ve sahte Atatürk'e alışveriş merkezi ziyaret ettirildi.



Posta gazetesinin haberine göre; makyajla Atatürk'e benzetilmeye çalışılan bir oyuncu alışveriş merkezinin önüne serilen kırmızı halıda yürüyüp halkı selamladı. Vatandaş ilkokul müsameresini andıran gösteride Atatürk'ün kullanılmasına ve bu yolla müşteri toplanmasına tepki gösterdi.


Görenlere 'pes' dedirtti



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmişti. Kurtuluş Savaşı'nın en iyi Ankara'dan yönetileceği inancındaydı. 4 ay sonra TBMM kuruldu ve Milli Mücadele'nin merkezi Ankara oldu. Cumhuriyet tarihinin bu önemli olayının 91. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bir alışveriş merkezinin düzenlediği etkinlik ise görenlere 'Pes' dedirtti.


"Hiçbir şey uygun değil"


Makyajla Atatürk'e benzetilmeye çalışılan tiyatro oyuncusu Mete Durukan alışveriş merkezini ziyaret etti. Kırmızı halıda yürüyüp halkı selamladı. Sözde Atatürk'ü, 91 yıl önce gerçek Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde olduğu gibi seğmenler karşıladı.

Ancak sözde Atatürk'ün üzerindeki kıyafet dönemin kıyafeti değildi. Görünüşü, 1919'daki Atatürk'e hiç benzemiyordu. O dönemde şapka da yoktu. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi canlandırılmaya çalışılmıştı ama ilkokul müsameresinden öteye geçilemedi.

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