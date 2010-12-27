'Atatürk'lü açılışa tepki!

T24 - Makyajla Atatürk'e benzetilmeye çalışılan bir oyuncu alışveriş merkezinin önüne serilen kırmızı halıda yürüyüp halkı selamladı. Vatandaş ilkokul müsameresini andıran gösteride Atatürk'ün kullanılmasına ve bu yolla müşteri toplanmasına tepki gösterdi





GÖRENLERE 'PES' DEDİRTTİ



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmişti. Kurtuluş Savaşı'nın en iyi Ankara'dan yönetileceği inancındaydı. 4 ay sonra TBMM kuruldu ve Milli Mücadele'nin merkezi Ankara oldu. Cumhuriyet tarihinin bu önemli olayının 91. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.







Bir alışveriş merkezinin düzenlediği etkinlik ise görenlere 'Pes' dedirtti.





HİÇBİR ŞEY UYGUN DEĞİL



Makyajla Atatürk'e benzetilmeye çalışılan tiyatro oyuncusu Mete Durukan alışveriş merkezini ziyaret etti. Kırmızı halıda yürüyüp halkı selamladı. Sözde Atatürk'ü, 91 yıl önce gerçek Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde olduğu gibi seğmenler karşıladı.

Ancak sözde Atatürk'ün üzerindeki kıyafet dönemin kıyafeti değildi. Görünüşü, 1919'daki Atatürk'e hiç benzemiyordu. O dönemde şapka da yoktu. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi canlandırılmaya çalışılmıştı ama ilkokul müsameresinden öteye geçilemedi.