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Atatürk'e yönelik suçlayıcı ifadelerin yer aldığı kitap öğrencilere ev ödevi olarak verilmiş

"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik suçlamalar nasıl görülmemiştir?"

29 Mart 2018 16:53

Trabzon’da öğrencilere verilen ev ödevi büyük tepki çekti. Of Anadolu Lisesi’de 11’inci sınıf öğrencilerinden 10’ar kişilik 3 gruba ayrılarak ödev yapmaları istendi. Ödev için sorumlu tutulan yayın ise 1986’da ölen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Ruhi Özcan’ın ‘Vahiy Kültürü’ adlı kitabı oldu. Kitapta, Atatürk'e yönelik suçlayıcı ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Eğitim İş skandal ev ödevine sert tepki gösterdi. Eğitim İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü, Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüklerin açıkça suç olan bu tür uygulamaları adeta teşvik ettiğini savundu.

Özlü, "Bu kitap hangi amaçla öğrencilere ödev olarak veriliyor? İl Milli Eğitim Müdürü'nün bilgisi dahilinde dağıtılan kitabın içeriği incelenmiş midir? İncelenmiş ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik suçlamalar nasıl görülmemiştir?" diye sordu. ADD Trabzon Şube Başkanı Cemal Verep de olayı kınadı ve sorumlular hakkında soruşturma açılmasını istedi.

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