Atatürk'e ve Erdoğan’a hakaret eden inşaat işçisine 6,5 yıl hapis (2)

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, sosyal medya üzerinden ‘Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yargılanan inşaat işçisi 35 yaşındaki Nihat Önel, 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Önel, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Keşan’da Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Nihat Önel, sosyal medya üzerinden ‘Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 2 yıl, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ise 4 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın onanması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Önel, işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.

Nihat Önel\'in, geçen yılın Aralık ayında meydana gelen İstanbul Dolmabahçe\'deki terör saldırısının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından \'terör örgütü propagandası\' yaptığı iddiasıyla 4.5 ay cezaevinde kaldığı, davanın ise Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürdüğü belirtildi.



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