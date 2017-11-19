T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk'e ve Erdoğan’a hakaret eden inşaat işçisine 6,5 yıl hapis (2)

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, sosyal medya üzerinden ‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yargılanan inşaat işçisi 35 yaşındaki Nihat Önel, 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarpt

19 Kasım 2017 18:06

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, sosyal medya üzerinden ‘Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından yargılanan inşaat işçisi 35 yaşındaki Nihat Önel, 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Önel, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Keşan’da Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Nihat Önel, sosyal medya üzerinden ‘Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 2 yıl, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ise 4 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın onanması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Önel, işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.
Nihat Önel\'in, geçen yılın Aralık ayında meydana gelen İstanbul Dolmabahçe\'deki terör saldırısının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından \'terör örgütü propagandası\' yaptığı iddiasıyla 4.5 ay cezaevinde kaldığı, davanın ise Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürdüğü belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHAEDİRNEnin KeşanNihatKeşanda Asliye Ceza MahkemesiCezanınEdirne Kapalı CezaeviAralıkDolmabahçeEdirneAğır Ceza Mahkemesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24