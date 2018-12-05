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Atatürk'e hakaretten tutuklanan polis adayı, itiraz üzerine serbest kaldı

Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)- KARABÜK'te arkadaşlarıyla sohbet ederken Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi İ

05 Aralık 2018 19:19

Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)- KARABÜK\'te arkadaşlarıyla sohbet ederken Atatürk\'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi İ.Ö., avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı. İ.Ö., okuluna döndü. 
Olay, Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yıl dönümü olan 10 Kasım günü Zopran köyündeki Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde meydana geldi. Okulda arkadaşlarıyla sohbet eden İ.Ö., iddiaya göre Atatürk\'e hakaret etti. Arkadaşları, okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de tutanak tutarak jandarmaya haber verdi. 
Gözaltına alınan İ.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.Ö., avukatının itirazı üzerine 2 gün sonra serbest kaldı. Yeniden okula dönen İ.Ö.\'nün yakında diploma alıp, polis olacağı belirtildi.
İ.Ö. hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

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