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Atatürk'e hakaretten 43 gündür aranan Hasan Akar tutuklandı

Akar bugün Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu

20 Haziran 2017 15:32

"Atatürk'e hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından hakkında yakalama kararı olan Hasan Akar, 43 gün sonra Bakırköy  Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Akar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında açılan dava açılan Süleyman Yeşilyurt'un da ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

Firari durumdaydı

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 gün süren soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede Akar’ın soruşturmaya konu videoda Atatürk, annesi ve babası hakkında hiçbir tarihi belgeye, gerçekliğe, delile dayanmayan, açık küfür içerecek şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğu anlatılmıştı.

Akar’ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından toplam 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Akar'ın Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği o video:

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