Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen öğretmen açığa alındı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk\'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan resim öğretmeni N.S. açığa alındı.
Keşan\'a bağlı Beyendik Beldesi\'ndeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi\'nde görev yapan kadın resim öğretmeni N.S., sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk\'e hakaret eden paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen öğretmen, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında idari soruşturma başlattığı N.S.\'yi açığa aldı.