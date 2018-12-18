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Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen öğrenci polis okuldan atıldı

Selda Hatun TAN/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te arkadaşlarıyla sohbet ederken Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi İ

18 Aralık 2018 16:46

Selda Hatun TAN/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te arkadaşlarıyla sohbet ederken Atatürk\'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi İ.Ö., avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine serbest bırakıldı. Polis okuluna dönen İ.Ö., soruşturma sonucunda okuldan atıldı.
Olay, Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yıl dönümü olan 10 Kasım günü Zopran Köyündeki Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde yaşandı.  Okulda arkadaşlarıyla sohbet eden İ.Ö., iddiaya göre Atatürk\'e hakaret etti. Arkadaşları, okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de tutanak tutarak jandarmaya haber verdi. Gözaltına alınan İ.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklandı. İ.Ö., avukatının tutukluluğa yaptığı itirazı üzerine 2 gün sonra serbest kaldı. Yeniden okula dönen İ.Ö.\'nün, hakkında yürütülen idari soruşturma sonucunda  polis okuluyla ilişkisi kesildi.

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