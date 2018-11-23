Atatürk'e hakaret eden sosyal medya kullanıcıları hakkında şikayetçi oldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, iş adamı Mehmet Avcı, Atatürk\'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 130 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında şikayette bulundu.

İş adamı Mehmet Avcı, haklarında delil topladığı 130 sosyal medya hesabı sahibi hakkında \'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun\'a muhalefet\'ten şikayetçi oldu. Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Avcı, \"Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Atatürk\'e hakaret etmiş olanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum, bulunmaya da devem edeceğim. Tüm Türkçü ve Atatürkçü insanlara sesleniyorum. Türkiye genelinde 50 şehirde Atatürk\'e hakaret etmeyle ilgili sosyal medyada bir hareket başlattık. Bütün Türkçü ve Atatürkçü insanları oraya davet ediyorum. Artık bizim başımız dik olacak. Atatürk\'e küfreden ve hakaret edenler mutlaka devletin adaletine gelecekler. Bu adliyenin basamaklarını saya saya hesap verecekler. Bize yaptıkları zulmü, yaptıkları saygısızlıkların tamamının hesabını verdireceğiz\" dedi.

Bugün toplam 130 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Avcı, \"Lütfen sosyal medyada hakaret edenleri bize bildirin. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'e hakaret ettirmeyeceğiz. Artık bunun bir suç olduğunu herkese göstermek istiyoruz. Elimizde deliller var. Bunları da tespit ettik, savcılığa vereceğiz. Sosyal medyada Atatürk\'e hakaret ettiğini belirlediğimiz 1903 hesap var. Bunları 300 kişilik bir ekip tarafından takip ediyoruz. 441 tane hesap korktukları için kapandı. Artık Atatürk\'e hakaret edenler hakkında tek tek suç duyurusunda bulunacağız\" diye konuştu.



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