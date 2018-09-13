Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin tutukluluğuna devam kararı

Anıtkabir\'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e hakaret ederken, çektiği videosunu sosyal medyadan paylaştıktan sonra yakalanıp, tutuklanan Safiye İnci, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada \"Pişmanım\" diyen İnci\'nin tahliye talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Ankara 28\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Safiye İnci, avukatı, ailesi ve Ankara Barosu adına avukat Selver Seçil Aykan katıldı. Ankara Barosu\'nca dava dosyasına gönderilen dilekçeyle müdahillik talebinde bulunuldu. Sanık avukatı Bülent Demir, kurumun müdahillik talebinde bulunabilmesi için suçtan zarar görmesi gerektiğini, Ankara Barosu\'nun suçtan nasıl zarar gördüğünü anlamadığını belirtip, müdahillik talebinin kabul edilmemesini istedi.



\'HAKARET KASTIM YOKTU\'

Hakim Pınar Ergut, sanık Safiye İnci\'ye hakkındaki suçlamaları hatırlatarak, sözlerini hatırlayıp hatırlamadığını sordu. İnci ise \"Hakaret kastım yoktu. Bir anlık bir şeydi. Orada tam olarak ne söylediğimi hatırlamıyorum\" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine hakim Ergut, sanığa savcılıkta verdiği ifadeleri ve söylediği sözleri okudu. İfadesinde yer alan sözleri söylediğini kabul eden sanık İnci, \"Yaptığımdan dolayı pişmanım\" dedi. Sanık avukatı Bülent Demir, savunmasını yaparken, müvekkilinin videodaki sözlerinin tamamını tekrarladı. Avukat Demir, \"Müvekkilim suçsuzdur\" dedi.



TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Avukat Demir, ayrıca suçun oluşmadığını kaydederek, \"Müvekkilim Atatürk\'ü sevmeyen mütedeyyin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Allah ve Peygamber\'e bile küfredilen bir ülkede bu ceza sayılmazken, bir insanı sevmeye zorlamak ve bu nedenle cezaevine atmak akıl almaz bir durumdur. Müvekkilimin beraatini ve tahliyesi talep ediyorum\" dedi.

Avukatın talebinin ardından mahkeme heyeti, sanık Safiye İnci\'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) -