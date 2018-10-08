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Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılan öğretmen, polis ekiplerince gözaltına alındı

08 Ekim 2018 13:01

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e hakaret ettiği belirlenen ve Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce inceleme başlatılan öğretmen, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bulgurlu Mahallesi\'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu\'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K., sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e ve cumhuriyete hakaret içeren paylaşımlarda bulunmasının ardından büyük tepki gördü. Paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce inceleme başlatılmasından sonra harekete geçen polis ekipleri, ilkokul öğretmeni Murat K.\'yi gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Murat K., götürüldüğü emniyette sorgulanmaya başlandı.

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