Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılan öğretmen, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K., sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete hakaret içeren paylaşımlarda bulunmasının ardından tepki gördü.

Paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılmasından sonra harekete geçen polis ekipleri, ilkokul öğretmeni Murat K.'yi gözaltına almıştı.

Murat K., emniyetteki sorgulanmasının ardından sevk edildiği adliyede, "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.