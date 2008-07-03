Atatürkçülük sitemi

Ergenekon soruşturması çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınan Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün gözaltına alınması sırasında polis ile Aygün arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Evinden çıkışta basın mensuplarına "Atatürk’ü sevdiğim için gözaltına alınıyorum" sözleriyle eleştirisini dile getiren Aygün’e, polis aracında evindeki kasasından çıkan 3 milyon Euro’yu hatırlatan bir polis, "Sayın başkan Atatürk’ü sevdiğini söylüyorsun ama, kasandaki paraların üzerinde Atatürk yok" diyerek takıldı.

Ergenekon soruşturması çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınan Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün gözaltına alınması sırasında polis ile Aygün arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Evinden çıkışta basın mensuplarına Atatürk’ü sevdiğim için gözaltına alınıyorum" sözleriyle eleştirisini dile getiren Aygün’e, polis aracında evindeki kasasından çıkan 3 milyon Euro’yu hatırlatan bir polis "Sayın başkan Atatürk’ü sevdiğini söylüyorsun ama, kasandaki paraların üzerinde Atatürk yok" diyerek takıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekariya Öz’ün talimatıyla sabah saatlerinde evine gidilen Aygün’ün evinde yapılan aramada ilginç anlar yaşandı. ATO Başkanı Aygün önce eve gelen kişilerden kimlik beyanı istedi. Arama kararının tebliğ edilmesinin ardından polisler evde arama yapmaya başladılar. Evde yapılan aramada polisler 2 ayrı kasa tespit ettiler. Bu kasalardan birinin kendisine diğerinin ise eşine ait olduğunu söyleyen Aygün’e içinde ne olduğu soruldu. Polislere "Kişisel ziynet eşyası ve para var" cevabını veren Aygün’den kasaların açılması ve içindekilerin zapta alınması gerektiği ifade edildi.



-BİRİ PARA, DİĞERİ ALTINLA DOLU-



Bunun üzerine ilk kasayı açan polis içinden çıkan 3 milyon Euroyu görünce şaşırdı. Aygün bu paranın kendisine ait olduğunu ve tasarrufu olduğunu beyan etmesi üzerine paraya el konulmayarak tutanakla kayda alınarak kasa tekrar kapatıldı. Terörle mücadele polisleri diğer kasanın da açılmasını istedi. Ancak Aygün’ün eşi bu kasada kendisine ait altınların bulunduğu ifade ederek açmak istemedi. Polislerin ısrarı üzerine anahtarı şu anda bulamayacağını söyleyen Aygün’ün eşine ait kasa çilingir çağırılarak açıldı.



Aygün eşine ait kasanın altın ve ziynet ile dolu olduğunu gören polis, "Bu ziynet eşyaları ve altınlar size mi ait" diye sordu. Aygün’ün eşinden olumlu yanıt aldıktan sonra kasa tespit tutanağını dolduruldu ve kasa kapatıldı.



Ardından evden çıkan Aygün ve polisler kalabalık bir medya grubuyla karşılaştılar. Bekleyen gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız" sorusu üzerine polislerin arasından "Atatürk’ü çok sevdiğim için gözaltına alınıyorum" diye cevap verdi. Ancak bu sözüne bir polisin cevabı çok ilginçti. Biraz önce yapılan ev aramasında Aygün’ün kasasından çıkan Euroları hatırlatan polis memuru, "Sayın başkan, Atatürk’ü çok sevdiğini söylüyorsun ama, kasandaki paraların üzerinde Atatürk yok" sözleriyle takıldı.



-SİLAH TEMİZ ÇIKTI-



Bu arada Aygün’ün makam odasındaki şofbende bulunan Glock marka silaha ilişkin de bilgi veren emniyet yetkilileri, yapılan balistik inceleme sonucu silahın herhangi bir kaydı çıkmadığını ifade ettiler. Silahın bulunduğu odanın parmak iziyle sadece Aygün tarafından açılabildiğini kaydeden emniyet yetkilileri, "Olay günü yapılan tutanak anında Aygün’ün kendisi yok iken tamir esnasında bu silahın şofbenden çıktığı ifade edildi. Balistik incelemesi yapıldı ve temiz çıktı. Ardından savcılık takipsizlik kararı verdiği için dosya kapatıldı" şeklinde konuştular



