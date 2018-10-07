"Atatürkçüler McKinsey dillendirildiğinde, 'Türkiye'ye nizam verecek bir kuruluş' hayal ettiler"

Akşam yazarı Emin Pazarcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlara McKinsey'den fikri danışmanlık hizmeti alınmayacağına ilişkin verdiği talimatın, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi olduğunu kaydetti. Yazar, kendisini 'Atatürkçü' olarak adlandıranların McKinsey dillendirildiğinde, 'Türkiye’ye nizam ve intizam verecek bir kuruluş' hayal ettiğini savundu.

Emin Pazarcı McKinsey meselesini yorumladığı yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"T.C Başkanı Erdoğan, bütün bakanları toplayıp, tembih etti:

-Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız.

Bu, aslında Cumhuriyet’in kuruluş felsefesidir. Ama zaman içinde alabildiğine yıprandı, hep gözümüzü batıya diker olduk. Mustafa Kemal Atatürk, 6 Mart 1922’de TBMM’deki gizli bir oturumda aynen şöyle demişti:

"Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupalılardan nasihat ve bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi. Halbuki, hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir."

Ama maalesef, bugün kendisini “Atatürkçü” olarak adlandıranlar bile hep batıdan gelen yönlendirmelerin esiri oldu. O yüzden de McKinsey adı dillendirildiğinde, hemen “Türkiye’ye nizam ve intizam verecek bir kuruluş” hayal ettiler!"

Emin Pazarcı'nın "McKinsey patron değil, eleman" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz