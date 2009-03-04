Atatürkçü öğretmenin hukuk zaferi

Öğrencilerine Atatürk portreli ve ‘Cumhuriyete sahip çık’ yazılı tişört giydirdiği, Cumhuriyet mitinglerine katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılıp maaş kesme cezası verilen Isparta Yatırım Anonim Şirketi (IYAŞ) Selçuklu İlköğretim Okulu Beden Eğitimi öğretmeni 52 yaşındaki Halil Özçimen, hukuk mücadelesini kazandı.



Uygulamanın iptali için İdare Mahkemesi'ne açılan davada hakim, para cezasının iptaline, kesilen cezanın faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdi.



Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı



IYAŞ Selçuklu İlköğretim Okulu Beden eğitimi öğretmeni Halil İbrahim Özçimen hakkında, geçen yıl 13 Mayıs'ta İzmir'de yapılan Cumhuriyet Mitingi'ne katıldığı, 19 Mayıs törenlerinde öğrencilerine ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde ‘Cumhuriyete Sahip Çık’ yazılı tişört giydirdiği gerekçesiyle 2007 Kasım'ında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Özçimen hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 30'da 1 oranında (40 TL) aylıktan maaş kesme cezası uygulandı.



Bunun üzerine Eğitim- Sen Isparta Şubesi tarafından İdare Mahkemesi'ne yürütmenin iptali istemiyle dava açıldı. Mahkeme, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan kesinti cezasının iptali ile davacının mahrum kaldığı parasal hakların dava tarihinden itibaren işletilerek yasal faizi ile davacıya geri ödenmesine karar verdi.



‘Asıl suç işleyenler bu ilkelere sahip çıkanları yargılayanlardır’



Beden Eğitimi Öğretmeni Özçimen, Cumhuriyet Mitingi'ne mesai saati dışındaki bir günde, devlet memuru olarak değil, Cumhuriyet'in bütün değerlerine sahip çıkmak isteyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak katıldığını hatırlattı. 19 Mayıs törenlerinde giydirdiği tişörtler için ise Özçimen, “Atatürkçüyüm ve Anayasamızın bana vermiş olduğu; Cumhuriyet'i, Atatürkçülüğü öğrencilere öğretme görevini 19 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oldum. Asıl suç işleyenler, bu ilkelere sahip çıkanları suçlu olarak yargılayanlardır” dedi.











