'Atatürkçü müdürümüzü geri verin' eylemi

Gölcük Değirmendere semtindeki Şehit Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Faruk Ünsal’ın görevden alınmasından sonra okula henüz yeni ataması yapılmadı. Müdür Faruk Ünsal'ı geri istediklerini belirten öğrenciler ve veliler, dün okul bahçesinde toplanarak, pankartlarla, "Müdürümüzü istiyoruz" sloganları attı.

Soner Gülezer’in DHA’da yer alan haberine göre, velilerden Tahsin Akçaoğlu burada yaptığı açıklamada, “26 yıllık bir eğitimci olan ve burada başarıyla görev yapan, herkesin takdir ve sevgisini kazanmış Faruk Ünsal’ın tekrar bu okula gelmesini istiyoruz. Buradan bu müdürümüz siyasi düşüncelerle alınmıştır. Kendisi Atatürkçü bir insan. Çocuklarımıza ve biz velilere karşı sevgi ve saygı dolu bir kişiydi. Zaten 15-20 gündür de yeni müdür yok bu okulda. Bizler veliler olarak müdürümüz Faruk Ünsal’ı tekrar geri istiyoruz” dedi.

Okul önünde toplanan veliler, öğrencilerin İstiklal Marşı okumasının ardından ayrıldılar.