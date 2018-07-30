Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni başkanı belli oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 15'inci Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. İki gün süren Genel Kurul'da, yönetim kurulu seçimi yapıldı ve oylama sonucunda Prof. Dr. Süheyl Batum, Tansel Çölaşan'ı geride bırakarak ADD'nin yeni genel başkanı oldu.

Tansel Çölaşan ve eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, kurulda iki aday olarak yarışırken oylama sonucunda Süheyl Batum 515 oy alırken, Tansel Çölaşan 442 oyda kaldı.

Süheyl Batum kimdir?

Bedii Süheyl Batum, 6 Mayıs 1955'te İstanbul'da doğdu.

Hukukçu, Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Paris I Pantheon Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek ihtisası ile doktorasını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku kürsüsüne asistan olarak girdi. 1985 yılında doktor, 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör unvanı aldı. Galatasaray Üniversitesinde 1997-2000 yılları arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı yaptı. 2000-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve 2003-2007 yılları arasında da Rektörlüğü görevlerinde bulundu.

Batum, Cumhuriet Halk Partisi içerisinde de çeşitli görevlerde bulundu.

Yayınlanmış 5 kitabı, çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Çok iyi düzeyde Fransızca, orta düzeyde İngilizce bilen Batum, evli ve 2 çocuk babasıdır.