Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı: Birileri yoğun bakıma alınan laik rejimin fişini çekmek istiyor

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüseyin Altınışık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün Atatürk'e yönelik ifadeleriyle, başlatılan hilafet tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yapılan bütün bu eylemlerin odak noktasında laikliğin hedef alındığına dikkat çeken Altınışık, “Hilafet çağrısının yapıldığı bir yerde laik rejim yoğun bakımda demektir. Birileri yoğun bakıma alınan laik rejimin fişini çekmek istemektedir” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal imzalı habere göre, Muhalefet partilerinin laikliğe yapılan saldırılara karşı “çekingen” kaldığını belirten Altınışık, cesaret çağrısı yaparak, “Demokrasiye sahip çıkmak için mücadele etmek şart” ifadelerini kullandı.

Reşat Çiğiltepe, Mustafa Necati gibi Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve Atatürk’ün silah arkadaşlarının adı kurumlardan silinmesini, "Bugün, milli kahramanlarımızın isimleri silinerek, kaldırılarak, cumhuriyete meydan okunmaktadır" diyerek değerlendiren Altınışık, "Bugün, hızla dini esaslara dayalı bir yönetim sistemine doğru gidilmektedir. Bu saldırılar, hiç şüphesiz, adımız gibi biliyoruz ki cumhuriyetin laiklik ilkesine yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın ibadete açılışında hakaret olarak eleştirilen sarf ettiği Atatürk'e yönelik ifadeleriyle de ilgili konuşan Alınışık, "Açık söylüyoruz: Bunun nedeni hilafet özlemidir, hilafet sevdasıdır" dedi.

Son olarak Altınışık, "Muhalefet partileri Atatürk’ün mirasını savunmakta yeterli mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Üzülerek söylüyorum ki hayır. “Laiklik tehlikede değildir” diyen muhalefet anlayışı büyük yanlış içerisindedir. “Laiklik ve Atatürk dersek, oy kaybederiz” demek yanlışın en büyüğüdür. Çoğunlukla, muhalefet bu büyük yanlış içerisine sıkışmıştır. Geçmişte “çarşaf açılımı” yapılarak oy alınamadığı gibi bugün de “Laiklik tehlikede değildir” söylemiyle oy artışı sağlamak mümkün değildir. İktidar, Atatürk karşıtlığına odaklanırken; beklentimiz, muhalefetin;

Atatürk devrimine ve cumhuriyetin temel niteliklerine daha güçlü, daha bilinçli, daha yürekli, içtenlikle ve samimiyetle sahip çıkmasıdır. Yani muhalefetin utangaç ve zayıf laiklik savunmasından vazgeçme zamanı gelmiştir.