Atatürk ve Ülkü çizgi romanda

T24- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay, Atatürk ile annesinin altı yıl boyunca yaşadıklarını çizgi roman haline getirdi. Doğançay, annesi Ülkü Adatepe'nin, Atatürk'ün vasiyetinde yer alan beş manevi kızından biri olduğunu ve hala kızı olarak maaş aldığını belirterek, diğer kızlarının da Sabiha Gökçen, Afet İnan, Nebile ve Rukiye olduğunu söyledi.





Atatürk'ün, küçük Ülkü'yü çok sevdiğini, ziyaretlerinde yanından ayırmadığını anlatan Doğançay, annesinin 1937 yılı Cumhuriyet Balosu'nda giydiği kıyafeti Atatürk'ün tasarladığını ve diktirdiğini belirtti.



Ahmet Kemal Doğançay, Atatürk ile annesi Ülkü Adatepe'nin altı yıl boyunca yaşadıklarını çocuklara yönelik çizgi roman haline getirdiğini bildirdi.



İlköğretim çocuklarına yönelik çalışmanın politik yanı olmayan, sevgiyi, beraberliği, birleştirmeyi ve Atatürk'ün sıcakkanlılığını göstermeyi amaçladığını vurgulayan Doğançay, her birinin içinde iki hikaye olan 12 kitap hazırlayacağını söyledi.



Hikayeleri kendisinin kaleme aldığını, çizimleri ise Yüksel Akman ve Gökhan Yıldırım'ın yaptığını belirten Doğançay, şu bilgileri verdi:



''Kitap, çocuklara yönelik olduğu için ince detaylara girmemek, daha basit çizimler yapmak gerekiyor. Çocuklar parlak renkler seviyor. Atatürk'ün babacan havasını vermek başlı başına bir iş olduğu için uzunca bir süre Atatürk'ün portresini çizecek bir ressam aradım. Kitapta, Atatürk bilge rolünde öğütler verecek. Çizimin de öyle olması için çalıştık. Hatta bir kaç portre ben çizdim ve ressamlara gösterdim. Sonra ressamlar Yüksel Akman ve Gökhan Yıldırım üzerinde anlaştık.''

Çizgi romanın, çizgi filme aktarılması için de çalışmalar yaptığını kaydeden Doğançay, bu konuda da Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi ile temasa geçtiğini söyledi. (aa)