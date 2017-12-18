T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk ve Galata köprüleri trafiğe kapatılcak

Atatürk ve Galata köprüleri deniz trafiğine açılacak olmaları nedeniyle bu gece kara yolu trafiğine kapatılacak

18 Aralık 2017 20:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk ve Galata köprülerinin bu gece deniz trafiğine açılacağını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapanacak oluşu nedeniyle sürücü ve yayaların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini duyurdu.

İBB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Atatürk Köprüsü, bakım onarım çalışmalarından dolayı köprü bu gece saat 00.00'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Ayrıca, Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsünü kullanacak olan araç ve yayaların 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsünü veya Haliç Köprüsünü kullanmaları gerekiyor. Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların 02.30'dan 03.30'a kadar Haliç Köprüsünü kullanmaları gerekiyor."

 

 

ETİKETLER

galataatatürkköprütrafikdeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24