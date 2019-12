-Atatürk Üniversitesi'ne öğrencilerden yoğun ilgi ERZURUM (A.A) - 10.09.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (UNIVERSIADE) organizasyonuyla ismini dünyaya duyuran Atatürk Üniversitesine yerli ve yabancı öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Yeni akademik yıl için 31 bin öğrenci kayıt yaptırıyor. Atatürk Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Üstün Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılı içerisinde 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayacakları Atatürk Üniversitesinin gerek öğrenci, gerek öğretim üyesi, gerekse fiziksel mekanlar bakımdan yurt genelinde üniversiteler arasında her zaman ilk 10'nun içerisinde yer aldığını söyledi. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre Atatürk Üniversitesinin dünyadaki en iyi 500 üniversite içerisinde olduğunu da vurgulayan Özen, ''Bu bilimsel bir araştırmaydı. Öğretim üyelerinin yapmış oldukları makaleler ve almış oldukları patentler göz önünde bulundurularak bu çalışma yapılmıştı. En iyi üniversiteler arasında yer alan Atatürk Üniversitesinin her zaman hedefi daha üst sıraları zorlamaktır. Bunun için herkes çalışmalarını özveriyle yürütüyor'' dedi. Üniversitenin 21 fakültesinin bulunduğunu anlatan Özen, yerleşkede öğrencilerin her türlü sosyal ve kültürel faaliyetleri icra edebilecekleri çok sayıda açık ve kapalı alanların bulunduğunu vurguladı. Erzurum'da 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın gerçekleştirildiğini hatırlatan Özen, ''Bu sayede kente çok büyük yatırımlar gerçekleştirildi. Yeni kayak merkezleri, buz hokeyi, curling salonları yapıldı. Bu anlamda kentimiz spor merkezi haline geldi. Bu salonlardan Erzurum halkı ve sporcuların yararlanabildiği gibi üniversiteye gelen öğrencilerimiz de çok rahatlıkla yararlanabiliyor'' şeklinde konuştu. Üniversitenin spor takımlarının girdikleri yarışmalarda büyük başarı yakalandığını ifade eden Özen, kentte bulunan spor salonlarında her türlü antrenman imkanı olmasının, her branşta başarıyı da beraberinde getirdiğini söyledi. Türkiye'nin tesisler sayesinde elde edilen başarıları yavaş yavaş görmeye başladığını ifade eden Özen, şunları kaydetti: ''Üniversitemizde öğrencilerimizin eğitim-öğretim anlamında yararlanabilecekleri çok büyük laboratuvarlar, uygulamalı bilimler için kendi fakültelerinde de her türlü donanıma sahipler. Yine internet imkanı için büyük bir bilgisayar laboratuvarı hizmet vermekte. Bunun dışında her fakültenin kendi içerisinde kurmuş olduğu bilgisayar laboratuvarlarından da hizmet alabiliyorlar.'' 2011-2012 akademik yılında Atatürk Üniversitesine büyük ilgi olduğuna dikkati çeken Özen, ''13 bin 400 örgün, lisans ve önlisans öğrencisi kayıt yaptırıyor. Kayıtlar halen devam ediyor. 2010 yılında Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştu. Bu sene Açık Öğretim Fakültesi kontenjanı da doldu. Uzaktan Eğitim Merkezi'ndeki programlara bu yıl içerisinde 2 bin 500 öğrencimiz kaydını yaptırıyor. Bin öğrenciyi dikey geçişle üniversitemize kaydediyoruz'' diye konuştu. Atatürk Üniversitesine bu yıl yabancı uyruklu öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Prof. Dr. Özen, ''484 yabancı uyruklu öğrenci ilan ettiğimiz kontenjanlara yerleşmiş durumda. Onların da kayıtları devam ediyor. İki bin civarında enstitülerimize, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kayıt yaptırıyor. Bunların hepsini toparlarsak bu yıl içerisinde üniversitemize 31 bin civarında öğrenci kayıt yaptıracak'' dedi. -''Atatürk Üniversitesi'ni en çok İranlılar tercih ediyor''- Prof. Dr. Özen, ''2011-2012 akademik yılında toplam öğrenci sayımız 70 binin üzerine çıkmış olacak. Yabancı öğrenci tercihinde yüzde 50'nin üzerinde artış sağlandı. Yaklaşık 800 yabancı uyruklu öğrenci eğitimini sürdürüyor. Bu yıl için de 484 yabancı uyruklu öğrenci yeni kayıt yaptırıyor. Öğrenciler genelde Türkçe konuşan ülkelerden burayı tercih ediyor'' şeklinde konuştu. Yabancı ülkelerden en fazla İranlıların Atatürk Üniversitesini tercih ettiğini ifade eden Özen, Avrupa ülkeleri ile Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve İran'dan öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırdığını söyledi. Üniversitede 2 bin 500 civarında akademik personelin görev yaptığını anımsatan Özen, bu akademik personelin bin 300'ünün yardımcı doçent, doçent ve üzeri olarak görev yaptığını vurguladı. -''5 yıldızlı yurtlarda konaklayacaklar''- Üniversiteyi tercih eden öğrencilerin 5 yıldızlı otel gibi yurtlarda konaklayacağını vurgulayan Özen, ''Üniversite Kış Oyunları kapsamında yurtların kampüs içerisine yapılması büyük bir avantaj. Türkiye'de bu konforda Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurt yok. Beş yıldız ayarında yurtlarda, öğrencilerimiz çok rahat, konforlu ortamlarda konaklayabilecekler'' şeklinde konuştu. Öğrencilerin artık üniversiteleri bilinçli olarak tercih ettiğini ve rastgele üniversitelerin tercih edilmediğini vurgulayan Özen, ''Öğrencilerimiz 'neresi olursa olsun' demiyor. Bizi tercih etmelerinde birçok faktör var. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden bir tanesiyiz. Öğrenci, öğretim gördüğü bölümdeki hocaları inceliyor. Bölümdeki profesör, doçent sayısına bakıyor. Bunlar öğrencinin tercihini etkiliyor'' dedi.