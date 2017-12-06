Atatürk Üniversitesi'nden 'tez' açıklaması

ERZURUM, (DHA)- ERZİNCAN Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı alanında, Meriç Aybar tarafından fihrist şeklinde yazılan ve sosyal medyanın gündemine oturan \'bilimsel tez\' ile ilgili Atatürk Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği açıklama yaptı.

\'19.yy\'da Osmanlıyı ziyaret eden yabancı yazarların eserlerinde Osmanlı halk hayatının derlenmesi\' başlığını taşıyan tezin içeriğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Daha önce yazılmış kitaplardan alınan bölümlerin aynen kullanıldığı tezde ayrıca bilgiler verilmek yerine sadece o bilgilerin hangi kitabın hangi sayfasında yer aldığı yazıldı.

Fihrist gibi yazılan tezle ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Üniversitemizde 2015 yılında yapılan bir doktora tezi ile ilgili basın ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumlara istinaden konunun incelenmesi amacıyla bir komisyon kurularak gerekli işlemler başlatılmıştır. Süreç rektörlüğümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.\"

Konuyla gili YÖK tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

\"Bir üniversitemiz tarafından kabul edilen doktora tezinin YÖK tarafından nasıl onaylandığına dair çeşitli medya organlarında çıkan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması gereği hâsıl olmuştur. Öncelikle bilinmesini isteriz ki YÖK, kurulduğundan bugüne kadar üniversitelerimizde yapılan hiçbir tezin akademik incelemesini yapmamış, kabul veya reddi sürecine müdahil olmamıştır. Bu kapsamdaki bütün işlemler, akademik özgürlük ve ilgili mevzuat çerçevesinde sadece tezin sunulduğu üniversitelerin ilgili enstitülerince oluşturulan jüriler tarafından yapılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu olarak, bilim dünyamızın tezlere erişimini kolaylaştırmak için tek bir merkezde toplayıp akademik camiamıza sunarken, her yönüyle üniversitelerimizin ilgili komisyon ve kurullarınca kabul edilmiş olan bu tezlerin içeriğine yönelik yeni bir inceleme yapılmamaktadır. Bununla birlikte, kamuoyuna mal olan konuya ilişkin gerekli incelemenin ilgili üniversitemizce yapılacağından eminiz. Bu tür haberlerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.\"



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