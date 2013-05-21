Atatürk Üniversitesi'nde gerginlik



Atatürk Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında 2 kişi yaralandı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantininde öğrenciler ile polis arasında çıkan arbedenin ardından karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında 2 kişi yaralandı.

İktisadi ve İdari Bilimler ile Edebiyat fakültelerinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında başlayan tartışmanın ardından polis tarafından dağıtılan gruplar, kampüs içerisinde tekrar toplandı. Kampüste geniş güvenlik önlemlerini sürdüren Terörle Mücadele ile Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip, karşıt görüşlü öğrenciler arasında başlayan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı biber gazı ve cop kullanarak dağıttı.

2 öğrenci yaralandı

Taraflar arasındaki kavgada 2 öğrenci darp sonucu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 öğrencinin, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Grupların dağıtılması sırasında polise mukavemet gösterdikleri iddiasıyla 3 öğrenci gözaltına alındı.

Çok sayıda polis ekibinin üniversite kampüsü içerisinde güvenlik önlemlerini sürdürdükleri gözlendi.

Öğle saatlerinde polis ile öğrenciler arasında yaşanan arbede sırasında, 3 polis memuru yaralanmış, 17 öğrenci ise gözaltına alınmıştı.