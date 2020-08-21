Atatürk’ün Beyaz Vagon'u gece yarısı yerinden kaldırıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926'dan 1937'ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı, 13 yıldır İzmir Alsancak Garı girişinde sergilenen Beyaz Vagon TCDD tarafından gece yarısı yerinden kaldırıldı. Vagon, Alsansak Garı'nda bir perona çekildi.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, TCDD yetkilileri hafta başında yaptıkları açıklamada vagonun hava koşullarından olumsuz etkilendiği için yerinden kaldırılacağını belirtmişti.

İzmir CHP Milletvekili Atilla Sertel, Meclis Başkanlığı'na bir önerge vermiş, vagonun hava şartlarından etkilenmemesi için bulunduğu yerde önlem alınıp alınamayacağını sormuştu.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık da Atatürk’ün unutturulmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Vagonun kaldırılma çalışmalarını fark eden bir grup gencin tepki göstermesine karşın vagon götürüldü.