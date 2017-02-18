T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Atatürk Türk'e benzemiyor" diyen AKP'li hakkında soruşturma

AKP'li gençlik kolları başkanı "Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı" demişti

18 Şubat 2017 17:28

Sosyal medya hesabında "Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var. Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk'e" paylaşımında bulunan ve partisinin çağrısıyla istifa eden AKP Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki hakkında soruşturma başlatıldı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; görevinden istifa ettiği açıklanan Baki hakkında CHP Tarsus İlçe Sekreteri Avukat Kadir Ünlü, 17 Şubat’ta Tarsus Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede, ’Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına açıkça hakaret’ ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Avukat Ünlü, suç duyurusu dilekçesinde Baki’nin sosyal medya hesabından paylaşımlarının içeriği ve konusunun dikkate alındığında hakaret kastıyla hareket edildiğinin açık olduğu, söz konusu paylaşımın eleştiri değil, açık ve net bir şekilde hakaret ve aşağılama olduğunu iddia etti.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel ise, Kadir Ünlü’nün yaptığı suç durusundan sonra ilgili kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

ETİKETLER

AKPatatürkhakaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24