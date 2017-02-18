"Atatürk Türk'e benzemiyor" diyen AKP'li hakkında soruşturma

Sosyal medya hesabında "Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var. Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk'e" paylaşımında bulunan ve partisinin çağrısıyla istifa eden AKP Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki hakkında soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; görevinden istifa ettiği açıklanan Baki hakkında CHP Tarsus İlçe Sekreteri Avukat Kadir Ünlü, 17 Şubat’ta Tarsus Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede, ’Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına açıkça hakaret’ ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Avukat Ünlü, suç duyurusu dilekçesinde Baki’nin sosyal medya hesabından paylaşımlarının içeriği ve konusunun dikkate alındığında hakaret kastıyla hareket edildiğinin açık olduğu, söz konusu paylaşımın eleştiri değil, açık ve net bir şekilde hakaret ve aşağılama olduğunu iddia etti.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel ise, Kadir Ünlü’nün yaptığı suç durusundan sonra ilgili kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledi.