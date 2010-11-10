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Politika

ATATÜRK TBMM'DE TÖRENLE ANILDI TBMM (A.A)

10 Kasım 2010 11:33

-ATATÜRK TBMM'DE TÖRENLE ANILDI TBMM (A.A) - 10.11.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 72. yılı dolayısıyla TBMM'de törenle anıldı. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, saat 09.05'te Meclisteki Atatürk Anıtı'na, üzerinde ''TBMM Başkanlığı'' yazan kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi koydu. Törende, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, DTP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, bazı milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

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